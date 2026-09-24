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استاندار خراسان جنوبی در جلسه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان گفت: توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی از اولویتهای مهم استان است و همه دستگاهها باید برای شتاببخشی به این نهضت پای کار باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در جلسه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان، با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژههای آموزشی، گفت: توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی از اولویتهای مهم استان است، بنابراین همه دستگاهها باید برای شتاببخشی به این نهضت پای کار باشند.
هاشمی با اشاره به اینکه از ۱۰۵ طرح آموزشی، ۳۶ طرح یا به بهره برداری رسیده یا در حال آماده سازی است، گفت: مدرسه شهرک امام علی بیرجند باید تا اول آبان امسال به بهره برداری برسد تا مشکلات دانش آموزان این منطقه رفع شود.
وی همچنین از ساحت یک واحد آموزشی به همت آستان قدس رضوی خبر داد و از اعضای شورای معادن خواست تا بهره برداران معادن، در امر مدرسه سازی مشارکت کنند.
استاندار با قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، خیران و دستگاههای مشارکتکننده در اجرای طرحهای آموزشی، افزود: مدرسهسازی، سرمایهگذاری برای آینده کشور است و هر مدرسهای که امروز ساخته میشود، زمینهساز تربیت نسلی توانمند، عالم و اثرگذار برای فردای ایران خواهد بود.
هاشمی با تأکید بر لزوم تسریع در روند اجرای طرح های آموزشی، افزود: دستگاههای متولی باید طرح ها را با جدیت بیشتری دنبال کنند و موانع موجود در مسیر اجرای طرحها در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
وی با بیان اینکه تحقق عدالت آموزشی نیازمند همافزایی همه ظرفیتهای استان است، گفت: آموزش و پرورش و نوسازی مدارس به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه نیازهای موجود نیستند و باید از ظرفیت خیران، مردم، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مجموعههای اقتصادی استان استفاده کنیم.
اتمام یک واحد آموزشی در سایت اداری تا دهه فجر و در دست ساخت بودن یک واحد آموزشی در معدن قلعه زری خوسف هم از خبرهایی بود که مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در این جلسه عنوان کرد.