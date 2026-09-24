با حضور وزیر راه و شهرسازی، ۶۳۳ واحد از طرح هزار واحدی مسکن محرومان در چابهار برای اسکان ساکنان محله جنگلوک به بهره‌برداری رسید و همزمان روند آماده‌سازی اراضی و واگذاری زمین در جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، ۶۳۳ واحد از طرح هزار واحدی مسکن محرومان در چابهار به بهره‌برداری رسید.

این واحدها با هدف تأمین سرپناه مناسب برای ساکنان محله جنگلوک آماده شده است.

در این برنامه، مرحله نخست آماده‌سازی ۳ هزار هکتار از اراضی اختصاص‌یافته به نهضت ملی مسکن نیز به پایان رسید.

همچنین واگذاری ۴ هزار قطعه زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن در جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد.

این اقدامات در چارچوب برنامه‌های تأمین مسکن و توسعه سکونتگاه‌های مناسب در منطقه چابهار انجام شده است.