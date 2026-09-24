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حریق در کارگاه مبل سازی شهرک صنعتی حاجی آباد شهر اراک مهار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دودی که هم اکنون از داخل شهر #اراک مشهود است، حریق گسترده در یک سوله کارگاهی تولید مبل است و جای نگرانی برای شهروندان ندارد.
تکمیلی: حریق در کارگاه مبل سازی شهرک صنعتی حاجی آباد مهار شده است.
ابراهیمی مسئول عملیات آتش نشانی اراک: با تلاش آتش نشانان حریق مهار شده و این حادثه تلفات جانی نداشته است.
تکمیلی:
فرماندار اراک: حریق کارخانه تولید فوم و ابرِ مبل، در شهرک صنعتی حاجیآباد مهار شد
حاجعلیبیگی گفت: حادثه دقایقی پیش در یکی از واحدهای تولید فوم و ابر شهرک صنعتی حاجیآباد رخ داد که بلافاصله نیروهای آتشنشانی و امدادی در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را انجام دادند.
او افزود: با تلاش عوامل آتشنشانی، حریق بهطور کامل مهار شده و هماکنون نیروها در حال انجام عملیات لکهگیری و اطمینان از خاموشی کامل نقاط احتمالی هستند.
فرماندار اراک گفت: جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد و آتش به واحدهای مجاور سرایت نکرده است.
او درباره انتشار تصاویر دود غلیظ از محل حادثه نیز گفت: حجم بالای دود مشاهدهشده ناشی از سوختن مواد و ترکیبات مورد استفاده در فرآیند تولید فوم و ابر بوده و دود ایجادشده به معنای گسترش یا خارج شدن حریق از کنترل نیست.
عوامل آتشنشانی تا اطمینان کامل از رفع هرگونه کانون احتمالی حریق در محل حضور خواهند داشت.