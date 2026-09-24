به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دودی که هم اکنون از داخل شهر #اراک مشهود است، حریق گسترده در یک سوله کارگاهی تولید مبل است و جای نگرانی برای شهروندان ندارد.

تکمیلی: حریق در کارگاه مبل سازی شهرک صنعتی حاجی آباد مهار شده است.

ابراهیمی مسئول عملیات آتش نشانی اراک: با تلاش آتش نشانان حریق مهار شده و این حادثه تلفات جانی نداشته است.

تکمیلی:

فرماندار اراک: حریق کارخانه تولید فوم و ابرِ مبل، در شهرک صنعتی حاجی‌آباد مهار شد

حاج‌علی‌بیگی گفت: حادثه دقایقی پیش در یکی از واحدهای تولید فوم و ابر شهرک صنعتی حاجی‌آباد رخ داد که بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی و امدادی در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را انجام دادند.

او افزود: با تلاش عوامل آتش‌نشانی، حریق به‌طور کامل مهار شده و هم‌اکنون نیروها در حال انجام عملیات لکه‌گیری و اطمینان از خاموشی کامل نقاط احتمالی هستند.

فرماندار اراک گفت: جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و آتش به واحدهای مجاور سرایت نکرده است.

او درباره انتشار تصاویر دود غلیظ از محل حادثه نیز گفت: حجم بالای دود مشاهده‌شده ناشی از سوختن مواد و ترکیبات مورد استفاده در فرآیند تولید فوم و ابر بوده و دود ایجادشده به معنای گسترش یا خارج شدن حریق از کنترل نیست.

عوامل آتش‌نشانی تا اطمینان کامل از رفع هرگونه کانون احتمالی حریق در محل حضور خواهند داشت.



