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مدیر تبلیغ امور مساجد استانهای خراسان گفت: کتاب «از کشور دوست تا کشور دوست» با هدف تبیین دیدگاهها و بیانات مهدوی شهید آیتالله رئیسی و پاسخ به برخی شبهات درباره نگاه ایشان به موضوع مهدویت تدوین و منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجتالاسلام عابدینی در جمع مردم بردسکن گفت: این اثر مجموعهای از بیانات و رهنمودهای مهدوی شهید آیتالله رئیسی است که طی یک کار پژوهشی، سخنرانیها و بیانات ایشان از سال ۱۳۵۲ بررسی و مطالب مرتبط با مهدویت و امام زمان(عج) استخراج شده است.
مدیر تبلیغ امور مساجد استانهای خراسان،افزود: حتی در برخی جلسات که در ظاهر ارتباطی با موضوع مهدویت نداشت، مطالبی درباره حضرت ولیعصر(عج) مطرح شده بود که این موارد نیز به صورت دقیق استخراج و در کتاب گردآوری شده است.
حجتالاسلام عابدینی، یکی از اهداف تدوین این کتاب را پاسخ به برخی شبهات درباره نگاه شهید آیتالله رئیسی به مهدویت عنوان کرد و گفت: یکی از مظلومیتهای شهید آیتالله رئیسی این بود که گاهی ادعا میشد ایشان نسبت به امام زمان(عج) توجهی نداشته است؛ تلاش کردیم با ارائه مستند بیانات ایشان، واقعیت این موضوع را برای مردم تبیین کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) اظهار کرد: یکی از مأموریتهای اصلی ما در آینده، زمینهسازی برای طلوع خورشید عظمای ولایت است و همانگونه که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته، باید این موضوع در عرصههای فرهنگی و تبلیغی مورد توجه جدی قرار گیرد.
حجتالاسلام عابدینی همچنین نسبت به فعالیت جریانهای انحرافی در حوزه مهدویت هشدار داد و گفت: بسیاری از افرادی که جذب برخی جریانهای انحرافی مهدویت میشوند، لزوماً افراد بدی نیستند، بلکه به دلیل ارادت به امام زمان(عج) و در عین حال نداشتن آگاهی کافی، ممکن است تحت تأثیر این جریانها قرار گیرند.
وی افزود: اگر ما در زمینه تبیین صحیح معارف مهدوی فعالیت نکنیم، طبیعی است که دیگران از این خلأ استفاده کنند؛ بنابراین باید با کار فرهنگی، علمی و تبلیغی، معارف اصیل مهدویت را به جامعه معرفی کنیم.
مدیر تبلیغ امور مساجد استانهای خراسان درباره عنوان کتاب نیز گفت: «از کشور دوست تا کشور دوست» اشارهای از خیابان کشور دوست، محل زندگی شهید آیتالله رئیسی، تا کشور دوست یعنی حکومت حضرت ولیعصر(ارواحنا فداه) است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این اثر بتواند گامی در جهت ترویج نام و معارف حضرت امام زمان(عج) و معرفی اندیشه مهدوی شهید آیتالله رئیسی باشد و علاقهمندان نیز با مطالعه و معرفی آن، در گسترش این معارف سهیم شوند.