مدیرکل بیمه سلامت خوزستان از پوشش بیمه‌ای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در استان خبر داد و گفت: یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان از پوشش رایگان بیمه سلامت برخوردار هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،دکتر محمدرضا رضایی با اشاره به خدمات بیمه سلامت در استان خوزستان گفت: روستاییان و پنج دهک نخست همچنان به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و برای دهک‌های بالاتر نیز تخفیف‌هایی در پرداخت حق بیمه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: طرح پزشک خانواده نیز در پنج شهر خوزستان در حال اجراست و بیمه‌شدگان این شهرها برای دریافت خدمات درمانی به پزشک خانواده خود متصل شده‌اند.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان گفت: در نظام ارجاع، چهار ویزیت نخست رایگان است و در صورت مراجعه بیمار از مسیر نظام ارجاع به بیمارستان دولتی، هزینه بستری برای بیمه‌شده رایگان خواهد بود.

رضایی با اشاره به حمایت بیمه سلامت از بیماران خاص و سرطانی افزود: هزینه هر بیمار سرطانی در خوزستان به طور میانگین ماهانه حدود ۱۱۰ میلیون تومان است که بیمه سلامت این هزینه‌ها را به طور کامل پوشش می‌دهد.

وی ادامه داد: در بخش بستری نیز بیمه سلامت ۹۵ تا ۱۰۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کند و بیماران خاص و سرطانی از پوشش کامل هزینه‌های درمانی برخوردار هستند.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان با اشاره به خدمات الکترونیک بیمه سلامت گفت: روزانه حدود ۱۵ هزار نسخه الکترونیک در استان ثبت می‌شود و این سامانه نقش مهمی در ارائه و مدیریت خدمات درمانی دارد.

رضایی همچنین از قرارداد بیمه سلامت با حدود سه هزار مؤسسه درمانی در استان خبر داد و گفت: تقریباً با تمام داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی و خصوصی قرارداد داریم.

وی افزود: در خوزستان حدود ۲ هزار و ۳۰۰ پزشک فعالیت می‌کنند که حدود ۷۰۰ نفر از آنها با بیمه سلامت قرارداد دارند.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان درباره وضعیت پرداخت مطالبات مؤسسات درمانی نیز گفت: در حال حاضر پرداخت‌ها با حدود ۶ تا ۸ ماه تأخیر انجام می‌شود و میزان بدهی به مؤسسات درمانی حدود سه هزار میلیارد تومان است.

رضایی با اشاره به افزایش هزینه‌های حوزه درمان اظهار کرد: تعرفه‌های درمانی حدود ۷۴ درصد افزایش یافته، در حالی که حق بیمه حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی در پایان بر ضرورت تمدید به‌موقع بیمه تأکید کرد و گفت: برخی خدمات دارای دوره انتظار هستند و افراد بهتر است پیش از پایان اعتبار بیمه نسبت به تمدید آن اقدام کنند تا در زمان نیاز به خدمات درمانی با مشکل مواجه نشوند.