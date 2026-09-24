دادستان مرکز استان خوزستان گفت: جوانی که در پی یک نزاع طایفه‌ای در آبادان به قصاص محکوم شده بود، پس از ۱۹ سال با گذشت اولیای دم، تلاش مسئولان قضایی، بزرگان عشایر و خیرین از چوبه دار رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در نشست صلح و سازش که با حضور هاشم نیا مدیرکل زندان‌های خوزستان، خسروی و پیرزادی مدیران زندان‌های مرکزی و سپیدار اهواز، نیسی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان، بزرگان عشایر و اولیای دم در زندان سپیدار اهواز برگزار شد، با تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در سال ۱۳۸۶ و در پی وقوع یک نزاع طایفه‌ای در آبادان، نوجوانی ۱۶ ساله مرتکب قتل شد که پس از دستگیری و طی مراحل قانونی و قضایی، حکم به قصاص نفس صادر گردید.

وی افزود: با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی مکرر این فرد و به منظور پیشگیری از گسترش اختلافات طایفه‌ای، سران و بزرگان عشایر تلاش‌های گسترده‌ای را برای جلب رضایت اولیای دم آغاز کردند که سرانجام این تلاش‌ها پس از ۱۹ سال به ثمر نشست و اولیای دم، به‌ویژه مادر بزرگوار مقتول، از حق قصاص خود با گذشت کریمانه به این جوان زندگی دوباره بخشیدند.

خلفیان با اشاره به روایات دینی درباره جایگاه والای اصلاح ذات‌البین بیان داشت: صلح و سازش در آموزه‌های دینی ارزشی فراتر از بسیاری از عبادات دارد، در این پرونده نیز مدیریت زندان مرکزی استان، خیرین و انجمن حمایت از زندانیان اهواز نقش موثری در تحقق این مصالحه ایفا کردند.

دادستان مرکز استان خوزستان تصریح کرد: به برکت توسل به حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) و با مشارکت خیرین و انجمن حمایت از زندانیان، مبلغ مورد نظر اولیای دم تأمین و طی صورت‌جلسه‌ای قانونی به آنان تحویل شد.

در ادامه این نشست، دادستان مرکز خوزستان به پاس این اقدام خداپسندانه با اهدای سنگ متبرک بارگاه مطهر امام رضا (ع) از برادر مقتول که به نمایندگی از خانواده در جلسه حضور داشت، قدردانی و تجلیل کرد.