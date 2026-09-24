به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی با اشاره به رویکرد مدیریت امور اراضی در صیانت از منابع خاک اظهار کرد: رسیدگی به درخواست‌های تغییر کاربری با هدف حفظ حداکثری کاربری زراعی و باغی انجام می‌شود و در این فرآیند، ضرورت اجرای طرح و ظرفیت کشاورزی زمین به دقت مورد توجه قرار می‌گیرد.

‌

وی افزود: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری تنها در موارد ضروری و پس از بررسی‌های کارشناسی انجام می‌شود و تلاش بر این است تا از تغییر کاربری اراضی حاصلخیز و دارای بازدهی مناسب کشاورزی جلوگیری شود.

‌

سلطانی کاظمی می‌گوید: در راستای اجرای دقیق این ضوابط، ۳۲ پرونده مربوط به طرح‌های غیرکشاورزی و طرح‌های وابسته به بخش کشاورزی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان و سیده مرجان موسوی نماینده استانداری و سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان مورد واکاوی قرار گرفت تا ضمن بررسی ضرورت اجرای طرح‌های اقتصادی، از تخریب اراضی ارزشمند جلوگیری شود.

‌

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: رویکرد سازمان، تسهیل اجرای طرح‌های ضروری در چارچوب قانون در کنار حفاظت از منابع پایه است؛ از این رو اراضی با بازدهی پایین در اولویت بررسی قرار دارند تا پایداری تولید در بخش کشاورزی حفظ شود.