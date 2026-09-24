به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رضوی معاون وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از بیمارستان آیت الله طبرسی ساری گفت: طرح‌های نیمه تمام حوزه سلامت باید تعیین تکلیف شوند و طرح‌های بالای پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در الویت است تا به محض پایان در چرخه درمان قرار بگیرد.

وی افزود: بیمارستان آیت الله طبرسی ساری در حال ساخت است که به پیشرفت بیش از ۹۰ درصد رسیده است و امیدواریم بزودی آن را در خدمت مردم قرار دهیم.

او تصریح کرد: استان‌های شمالی با خدمات ملی، و بسته به شرایط تعطیلات و جنگ با جمعیت میلیونی رو‌به‌رو هستند و جمعیت متغیری دارند و در مازندران با جمعیت میلیونی که داریم وزارت بهداشت مشارکت فعال در زمینه اقلام سرمایه‌ای و نیز تجهیز بیمارستان‌ها خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه فصل آنفولانزاست اظهار کرد: الان در فصل کووید قرار داریم و بسته به تعداد بیمار بخش‌های ایزوله و یا افزایش شمار تخت های مورد توجه قرار می‌گیرد.