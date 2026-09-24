علی‌اکبر صالحی با اشاره به تفکیک مفهوم حاکمیت ملی از استقلال راهبردی گفت: کشوری دارای استقلال راهبردی است که در شرایط خطر و بحران بتواند روی پای خود بایستد و تصمیمات خود را مستقل اتخاذ کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس بنیاد ایران شناسی در اجلاس مشترک معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به مفهوم حاکمیت ملی گفت: همه کشور‌های عضو سازمان ملل از حاکمیت ملی برخوردارند و در این چارچوب، یک کشور کوچک با چند ده هزار نفر جمعیت، همانند کشوری مانند چین یا هند با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت، یک رأی در سازمان ملل دارد.

وی با تاکید بر لزوم تفاوت بین مفهوم حاکمیت ملی و «استقلال راهبردی» افزود: کشوری دارای استقلال راهبردی است که در شرایط خطر و سخت بتواند روی پای خود بایستد و تصمیماتش را خودش اتخاذ کند.

وزیر امور خارجه پیشین ایران گفت: برخی کشور‌های منطقه از حاکمیت ملی برخوردارند پرسش این است که اگر روزی، خدای نکرده، بحرانی گسترده در منطقه ایجاد شود، این کشور‌ها تا چه اندازه می‌توانند خودشان تصمیم بگیرند.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی گفت: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی، استقلال در تصمیم‌گیری است؛ به این معنا که ایران در مدار سیاسی هیچ قدرتی قرار ندارد و برای خودش تصمیم می‌گیرد.

وی با اشاره به مؤلفه‌های قدرت در جهان امروز اظهار کرد: قدرت دیگر صرفاً به معنای قدرت نظامی نیست، بلکه ترکیبی از عوامل مختلف از جمله اقتصاد، فناوری، پول و نظام مالی، صنعت، دانش، بازار، شبکه‌های ارتباطی، توان نظامی و منابع انسانی است.

صالحی با بیان اینکه توانایی یک کشور برای انتخاب مستقل سیاست‌های خود نیز از مؤلفه‌های قدرت محسوب می‌شود، افزود: چین تلاش می‌کند نقاط ضعف خود را در این زمینه جبران کند و نظام مالی، فناوری و توان نظامی خود را توسعه دهد.

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال راهبردی ایران گفت: ایران نباید از وابستگی به یک شبکه به وابستگی به شبکه دیگری منتقل شود؛ یعنی اگر از غرب فاصله می‌گیریم، نباید به وابستگی به طرف دیگری تبدیل شود.

صالحی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر «عزت، حکمت و مصلحت» گفت: عزت به استقلال راهبردی مربوط است، حکمت به معنای تفکر و مصلحت نیز به معنای در نظر گرفتن منافع کشور است. بنابراین، اگر بخواهیم شعاری برای سیاست خارجی داشته باشیم، می‌توان گفت «همکاری با همه، وابستگی به هیچ‌کس».

رئیس بنیاد ایران‌شناسی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب را از الزامات فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: یکی از این الزامات، برقراری امنیت سرمایه‌گذاری است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذار اطمینان داشته باشد سرمایه‌اش مصون است. همچنین باید ثبات مقررات وجود داشته باشد و مقررات اقتصادی به صورت مداوم تغییر نکند.