نخستین روز رقابت‌های چهل‌وهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت در شانگهای چین با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و نزدیک به هزار و ۴۰۰ جوان ماهر از کشور‌های مختلف جهان برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از شانگهای، رقابت‌های جهانی مهارت از صبح روز چهارشنبه، در مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های ملی شانگهای، موسوم به «NECC»، آغاز شد و شرکت‌کنندگان در نخستین روز، رقابت در رشته‌های تخصصی خود را آغاز کردند، این مسابقات تا ۲۶ سپتامبر ادامه خواهد داشت تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران در این دوره با ۲۲ نخبه مهارتی در ۲۰ رشته حضور دارد؛ ترکیبی که پس از برگزاری اردو‌های آماده‌سازی و مراحل مختلف آزمون و ارزیابی تخصصی انتخاب شده است.

نمایندگان ایران در نخستین روز، همزمان با رقبای خود از کشور‌های مختلف، کار بر روی پروژه‌های عملی را آغاز کردند؛ پروژه‌هایی که در آنها علاوه بر کیفیت نهایی کار، سرعت، دقت، رعایت استاندارد‌های فنی و توانایی مدیریت زمان نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در میان رشته‌های حاضر ایران می‌توان به رایانش ابری، رباتیک متحرک خودران، طراحی مهندسی مکانیک، جواهرسازی، الکترونیک و تأسیسات الکتریکی نقاشی خودرو و عیب یابی موتور هواپیما اشاره کرد، در این دوره از مسابقات ۶۴ رشته مهارتی در ۶ حوزه برگزار می‌شود و نزدیک به یک‌هزار و ۴۰۰ شرکت‌کننده از ۶۸ کشور و منطقه برای کسب عنوان‌های برتر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

مسابقات جهانی مهارت از مهم‌ترین رویداد‌های بین‌المللی در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به شمار می‌رود و شانگهای برای چهار روز میزبان رقابت جوانانی است که مهارت‌های خود را در شرایط نزدیک به محیط واقعی کار به نمایش می‌گذارند.