مشکلات افت فشار آب در روستاهای گنجی و شوران شهرستان پیشوا
اهالی روستاهای گنجی و شوران از توابع بخش جلیل آباد با مشکل افت فشار آب مواجه شدند
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، این موضوع مورد پیگیری خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در شهرستان پیشوا قرار گرفت.
رئیس اداره آبفا جنوب شرق استان تهران در این رابطه گفت: حجم خروجی بالا باعث افت فشار آب در این مناطق شده بود که با نصب پمپ فشار قوی مشکل اهالی این روستاها برطرف شد.
حسین آصفی گفت: با همت همکاران من مشکل در مجتمع آب رسانی جامکاران برطرف است و فشار آب در منازل رضایت بخش است.
روستاهای گنجی و شوران از سرسبزترین روستاهای شهرستان پیشوا و دشت ورامین است.