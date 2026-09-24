رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی از مواضع مقتدرانه رئیس جمهور در سازمان ملل قدردانی و تصریح کرد: مواضع صریح، قاطع و انقلابی رئیس‌جمهوری محترم از تریبون سازمان ملل، فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در پیام آیت الله آملی لاریجانی آمده است:

مواضع صریح، قاطع و انقلابی رئیس‌جمهوری محترم از تریبون سازمان ملل و دفاع شجاعانه ایشان از مقاومت در برابر جنایتکاران و مستکبران عالم، فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران اسلامی بود. پاسخ استوار و حکیمانه به یاوه‌گویی دشمنان، دیگربار نشان داد که نظام جمهوری اسلامی یکپارچه در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه ایستاده است. این پافشاری عزتمندانه بر اصول و ارزش‌های انقلاب شایسته تقدیر است.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲ مهر ۱۴۰۵