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مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر شتاببخشی به روند بازسازی پالایشگاههای آسیب دیده پارس جنوبی با توجه به آمادگی برای تأمین مطمئن سوخت در ماههای سرد سال تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمید بورد گفت: فعالیتهای قابلتوجهی در پالایشگاه فاز ۱۴، پالایشگاه فازهای ۴ و ۵ و پالایشگاه فازهای ۹ و ۱۰در حال انجام است و با توجه به در پیش بودن ماههای سرد سال، ضرورت دارد این روند با جدیت ادامه یابد.
وی با اشاره به اهمیت نگهداشت تولید گاز در شرایط ناشی از جنگ و پیشبرد سریع روند بازسازی تاسیسات آسیبدیده پارس جنوبی، بر ضرورت تداوم روند اقدام مجدانه در این حوزهها تأکید کرد.
بورد با اشاره به گستردگی فعالیتهای شرکت نفت و گاز پارس بیان کرد: این شرکت در میان شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، مجموعهای بزرگ با مسئولیتهای سنگین و طرحهای متنوع به شمار میرود و متناسب با گستردگی حوزه فعالیتها، حجم کاری قابل توجهی نیز در آن جریان دارد.
وی ادامه داد: با تلاش کارکنان صنعت نفت در بخشهای مختلف، فعالیتهای مطلوبی در مسیر خدمت به کشور انجام شده است که در اوضاع کنونی، امکان اطلاعرسانی گسترده درباره بسیاری از اقدامها وجود ندارد.
بورد ابراز امیدواری کرد که با پیشبرد سریع روند بازسازی تاسیسات پارس جنوبی، بخشی از این تأسیسات تا پایان امسال عملیاتی شوند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به فعالیتهای جهادگونه کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در حوزههای مختلف بهویژه نگهداشت تولید گاز در شرایط جنگ و بازسازی تاسیسات آسیبدیده پارس جنوبی، از تلاش و تعهد این مجموعه قدردانی کرد.