حمایت قرارگاه پیشرفت از دانشآموزان بهمئی.
اهداء ۷۰۰ بسته نوشت افزار ایرانی_اسلامی به دانش آموزان کمتر برخوردار بهمئی
به همت قرارگاه پیشرفت منطقهای حضرت ولیعصر (عج) بهمئی طرح اهداء نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار این شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد؛ مسئول قرارگاه پیشرفت منطقهای حضرت ولیعصر (عج) گفت: از دغدغهها و نگاههای عدالت محور بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در مناطق کم برخوردار و محروم استان، ارائه خدمات بزرگ آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و توزیع اقلام و کالاهای مختلف است.
سعید دستباز افزود: طرح اهدای لوازم التحریر به خانوادههای کم برخوردار از یکم مهرماه بر مبنای خرید نوشت افزار زیبا و تولید داخلی آغاز شد.
وی ادامه داد: امسال ۷۰۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۲ تا ۳ میلیون تومان شامل کیف، دفتر، مداد، پاک کن، مدادتراش، ماژیک، وسایل رسم هندسی، جامدادی و خودکار بین دانش آموزان توزیع شد.