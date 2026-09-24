به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ؛ مسئول قرارگاه پیشرفت منطقه‌ای حضرت ولیعصر (عج) گفت: از دغدغه‌ها و نگاه‌های عدالت محور بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در مناطق کم برخوردار و محروم استان، ارائه خدمات بزرگ آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و توزیع اقلام و کالا‌های مختلف است.

سعید دستباز افزود: طرح اهدای لوازم التحریر به خانواده‌های کم برخوردار از یکم مهرماه بر مبنای خرید نوشت افزار زیبا و تولید داخلی آغاز شد.