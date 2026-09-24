مدیرکل بیمه سلامت خوزستان با اشاره به بهره مندی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در استان از خدمات بیمه سلامت گفت: در سطح خوزستان حدود ۲ هزار و ۳۰۰ پزشک فعالیت می‌کنند که تنها ۷۰۰ نفر از آنها با ما قرارداد دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمدرضا رضایی با اشاره به روند پرداخت به مؤسسات درمانی اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک ۶ تا ۸ ماه پرداخت به مؤسسات درمانی تاخیر دارد، در حالی که تا سال گذشته وضعیت ما خوب بود و تا سوم هر ماه تسویه می‌کردیم و مؤسسات راضی بودند، اما امسال تورم به گونه‌ای پیش رفت که علاوه بر تأثیر در زندگی شخصی مردم، در حوزه درمان نیز اثر گذاشته است.

وی با بیان اینکه تورم حوزه تعرفه حدود ۷۴ درصد افزایش پیدا کرده است، افزود: چیزی که به عنوان حق بیمه افزایش پیدا کرده، تنها ۲۰ درصد است؛ همان چیزی که به حقوق کارمندان اضافه می‌شود. چون مبنای بیمه بر اساس حداقل حقوقی است که افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که هزینه‌ها تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان تصریح کرد: این وضعیت موجب شده است شکاف زیادی در پرداخت‌ها ایجاد شود.

دکتر رضایی با اشاره به تعداد بیمه‌شدگان تحت پوشش بیمه سلامت خوزستان گفت: قبلا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بیمه‌شده داشتیم که این تعداد اکنون به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است. از این تعداد، تقریبا یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر همچنان به صورت رایگان بیمه هستند و این روند ادامه دارد.

وی افزود: روستاییان و پنج دهک اول همچنان به صورت رایگان بیمه هستند، اما در یک اتفاق جدید، دهک‌های شش به بعد که قبلا رایگان بودند، دیگر باید حق بیمه پرداخت کنند، اما تخفیف‌های ویژه برای آنها در نظر گرفته شده است. بنا بر مصوبه هیات وزیران، قرار بود این موضوع از اول امسال اجرا شود، اما چون نیاز به اطلاع‌رسانی داشت، سازمان ما با چند ماه تأخیر این کار را انجام داد تا مردم مطلع باشند.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان همچنین درباره این تخفیف‌ها برای بیمه‌شدگان گفت: دهک ۶ فقط ۴۰ درصد حق بیمه معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای یک ماه، دهک هفت ۵۰ درصد، دهک‌های بالاتر ۶۰ درصد و برخی دهک‌ها تا ۱۰۰ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کنند.

آغاز اجرای طرح پزشک خانواده در ۵ شهر خوزستان

وی بیان کرد: قرار است طرح پزشک خانواده در سراسر کشور در ۶۴ شهر اجرا شود. البته در یک سری از شهر‌ها انجام شده و در استان خوزستان هم پنج شهر مشخص شده‌اند که با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، طرح در حال انجام است. ما هم بیمه‌شده خود را در آن شهر‌ها به برنامه پزشک خانواده متصل کرده‌ایم تا اگر قرار است برای دریافت خدمات درمانی مراجعه کند، اول به پزشک خانواده خودش مراجعه کند.

دکتر رضایی با اشاره به تعداد پزشکان همکار در طرح پزشک خانواده گفت: با توجه به اینکه این طرح تازه شروع شده، تعداد پزشکان همکار زیاد نیست. متولی اصلی اجرا، دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، اما دوستان ما در برخی شهر‌ها با چالش مواجه‌اند؛ مثلا در خرمشهر باید حدود ۲۸ پزشک وجود داشته باشد که تمام جمعیت بیمه سلامت و تأمین اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد، اما به دلیل کمبود نیروی انسانی تخصصی، تنها حدود ۱۲ پزشک فعال هستند. این ممکن است موجب شود مردم نتوانند به درستی از خدمات استفاده کنند.

وی درباره نحوه پرداخت به پزشکان خانواده توضیح داد: به ازای هر بیمه شده‌ای که ما به یک پزشک متصل می‌کنیم، ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان در قالب سرانه پرداخت می‌شود، یعنی برای یک جامعه ۳ هزار نفری، ۳۰۰ میلیون تومان به پزشک پرداخت می‌کنیم تا بتواند به آن جامعه خدمت ارائه دهد.

دکتر رضایی، درباره مشوق‌های طرح پزشک خانواده هم گفت: برخی تسهیلات ایجاد شده است تا مردم به طرح راغب شوند. در نظام ارجاع، چهار ویزیت اول رایگان است. همچنین قبلا هزینه دارو ۳۰-۷۰ درصد بود که به ۱۵ - ۸۵ درصد رسیده است. در بخش بستری نیز اگر از بیمار قالب نظام ارجاع به بیمارستان برود، هزینه در بیمارستان دولتی رایگان می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان گفت: بیمه سلامت یک سازمان حمایتی است، ما ادعا نمی‌کنیم که در بخش خصوصی می‌توانیم زیاد به مردم کمک کنیم، اما اگر کسی به بخش دولتی مراجعه کند، بیمه‌شدگان که تقریباً قشر ضعیف جامعه هستند، می‌توانند خدمت را با حداقل قیمت دریافت کنند. این اتفاق واقعاً در بخش بستری در حال وقوع است.

وی افزود: وقتی بیماران به بخش بستری مراجعه می‌کنند، ۹۵ تا ۱۰۰ درصد هزینه را پرداخت می‌کنیم. حتی در رابطه با بیماران خاص و سرطانی، صددرصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کنیم. فردی که مراجعه می‌کند و بستری می‌شود، بدون هیچ پرداختی از بیمارستان مرخص می‌شود. ما می‌گوییم با این منابعی که در اختیار داریم، اگر کسی مشکل درمانی دارد، نباید کارش زمین بماند. حالا ممکن است به بخش دولتی برود و خدمت خود را دریافت کند، یا بعداً گله کند که خدمات بهتر می‌خواسته ولی هزینه خیلی بیشتری پرداخت کرده است.

پرداخت ماهانه ۱۱۰ میلیون تومان برای هزینه‌های هر بیمار خاص

دکتر محمدرضا رضایی در ادامه با اشاره به هزینه‌های بیماران خاص گفت: هر بیمار سرطانی در استان خوزستان، ماهیانه حدود ۱۱۰ میلیون تومان هزینه دارد که ما کامل پوشش می‌دهیم، یعنی هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. البته دارو‌های تولید ایران تحت پوشش کامل هستند، مگر اینکه تولید ایران وجود نداشته باشد که در آن صورت داروی خارجی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهیم.

وی افزود: اگر فردی برود خودش داروی خارجی را بگیرد، در صورتی که تولید ایران وجود داشته باشد، بیمه سلامت معادل قیمت تولید ایران آن دارو را به بیمار پرداخت می‌کند. بعضی دارو‌ها هم وجود دارد که بیمار مجبور است از داروی خارجی استفاده کند، اما در مجموع، در بخش بیماران خاص و سرطانی، کمک‌های خوبی انجام می‌شود و حتی در حوزه پرستاری در منزل نیز فعالیت داریم.

ثبت روزانه ۱۵ هزار نسخه در سامانه الکترونیک

رضایی با اشاره به اهمیت سامانه الکترونیک بیمه سلامت گفت: روزانه ۱۵ هزار نسخه الکترونیک صادر می‌شود و حتی اگر یک ساعت این سامانه قطع شود، وضعیت بحرانی می‌شود و همه پیگیر حل مشکل می‌شوند.

وی با اشاره به به‌روزرسانی سرور‌ها و مشکل قطعی گاه به گاه سامانه گفت: معمولاً شب‌ها ساعت ۲۳ تا ۶ صبح سرور‌ها را به‌روزرسانی می‌کنیم. نزدیک ۵۲ درصد مؤسسات مستقیم از نرم‌افزار ما استفاده می‌کنند که اگر قطع شود، با بحران مواجه می‌شویم.

قرارداد بیمه سلامت با ۷۰۰ پزشک

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان تصریح کرد: بیمه سلامت با ۳ هزار موسسه درمانی در خوزستان قرارداد دارد. ما تقریبا با همه داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌های خصوصی و دولتی قرارداد داریم و تنها چالش ما در بخش پزشکان است. در سطح استان خوزستان حدود ۲۳۰۰ پزشک فعالیت می‌کنند که تنها ۷۰۰ نفر از آنها با ما قرارداد دارند. پزشکان مسائل خاص خودشان را دارند و امیدوارم وضعیت بهتر شود تا گله‌گذاری دوستان رفع شود.

بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی به موسسات درمانی

رضایی با اشاره به بدهی هشت ماهه بیمه سلامت به مؤسسات درمانی گفت: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که سال گذشته انجام دادیم، مجلس در قانون بودجه امسال مصوب کرد که بدهی بیمه سلامت به مؤسسات را دولت در قانون بودجه بیاورد و پرداخت کند. مبلغ این بدهی حدود ۳ هزار میلیارد تومان است، اما امسال تاکنون هنوز پرداختی بابت این موضوع انجام نشده است.

فرهنگ‌سازی، ضرورت تمدید به موقع بیمه

وی با اشاره به نیاز به فرهنگ‌سازی در حوزه بیمه گفت: نیاز به این فرهنگسازی از جانب دستگاه‌ها و رسانه‌ها وجود دارد. بسیار دیده می‌شود که وقتی مهلت حق بیمه فرد تمام می‌شود، چندان اهمیت نمی‌دهد که خودش را بیمه کند و اگر خدای‌نکرده اتفاقی برایش افتاد، یادش می‌افتد که نیاز به بیمه دارد و می‌رود دفترچه بیمه بگیرد.

دکتر رضایی در پایان افزود: اگر زمانی که مهلت حق بیمه تمام شود فرد بلافاصله تمدید کند، کمتر دچار چالش می‌شود. بعضی از خدمات ما دارای دوره انتظار است و فرد به بیمارستان مراجعه می‌کند، بیمه ندارد، می‌رود بیمه می‌شود، بعد نمی‌تواند استفاده کند و دچار چالش می‌شود.