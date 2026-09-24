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استاندار آذربایجانغربی گفت: مسیر توسعه صنعتی باید به سمت تکمیل زنجیرههای تولید حرکت کند تا ظرفیتهای معدنی و صنعتی منطقه به ارزش افزوده و اشتغال تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت هدایت سرمایهگذاریها متناسب با ظرفیتهای استان، گفت: مسیر توسعه صنعتی باید به سمت تکمیل زنجیرههای تولید حرکت کند تا ظرفیتهای معدنی و صنعتی منطقه به ارزش افزوده و اشتغال تبدیل شود.
رضا رحمانی در آیین کلنگزنی کارخانه تولید شیشه و آینه بوکان، وجود معادن متعدد سیلیس در استان را ظرفیتی مهم برای توسعه صنایع فرآوری عنوان کرده و افزود: احداث این کارخانه گامی در جهت بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و توسعه صنایع مرتبط با مواد معدنی است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی باید متناسب با ظرفیتها و محصولات تولیدی استان دنبال شود، خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیرههای تولید، ضمن جلوگیری از خامفروشی، زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر و بهرهمندی اقتصادی استان از منابع موجود را فراهم میکند.
استاندار آذربایجانغربی تأمین زمین و زیرساخت را نیز از الزامات حمایت از سرمایهگذاری دانسته و افزود: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد استان در حال حاضر با کمبود زمین و زیرساخت برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری مواجه نیست.
رحمانی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایهگذاران باید به اجرای واقعی طرحها و حرکت آنها در مسیر تولید منجر شود، اضافه کرد: هدف از واگذاری زمین و حمایت از سرمایهگذاری، ایجاد واحدهای تولیدی فعال، اشتغالزا و مولد است و باید اطمینان حاصل شود ظرفیتهایی که برای توسعه اقتصادی استان ایجاد میشود، در نهایت به مرحله تولید میرسد.