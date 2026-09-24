به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد جباری افزود: حدود پانزده تا ۲۰ کیلومتر دیگر از این مسیر نیز در حال اجراست و همزمان این جاده در حال تعریض، بهسازی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز است.

وی پیش بینی کرد تا پایان امسال حدود ۵۰ کیلومتر از این مسیر زیر ترافیک رود.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۳۵۰ کیلومتر از این راهگذر در حوزه غرب هرمزگان واقع است و استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان را به یکدیگر متصل می‌کند.

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جباری افزود: از بندرخمیر تا بندرلنگه، به جز بخش‌های محدودی مسیر به صورت چهارخطه و دو مسیره زیر ترافیک است؛ اما در مسیر بندرلنگه به سمت پارسیان، به‌ویژه محدوده ملو تا دو راهی بندر چارک، نقاط حادثه خیز و خطرسازی وجود دارد که اجرای مسیر دوم در این محدوده در دستورکار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر روند اجرای طرح گفت: قرار بود حدود ۳۰ کیلومتر از این مسیر در هفته دولت زیر ترافیک رود، اما شرایط جنگی موجب تأخیر در اجرای عملیات شد.

جباری افزود: اکنون با توجه به منابعی که برای راهگذر ساحلی پیگیری، تأمین و اختصاص یافته است، ساخت و بهسازی مسیر با جدیت ادامه دارد.

نماینده مردم غرب هرمزگان پیش بینی کرد: تا شهریور سال ۱۴۰۶ تمام مسیر راهگذر ساحلی در حوزه غرب استان زیر ترافیک قرار گیرد و دغدغه اجرای مسیر دوم جاده بندرلنگه برای مردم منطقه برطرف شود.