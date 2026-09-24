

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، با حضور در مرکز منطقه‌ای حفاظت از فوک خزری در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله، از نزدیک در جریان روند درمان و تیمار فوک خزری نجات‌یافته از تور صیادی غیرمجاز در شهرستان جویبار قرار گرفت.



کنعانی گفت: خوشبختانه اقدامات درمانی و مراقبتی انجام‌شده مؤثر بوده و وضعیت عمومی فوک نسبت به زمان انتقال به میانکاله رو به بهبود است. درمان و تیمار تخصصی ادامه دارد و شرایط حیوان به‌صورت مستمر ارزیابی می‌شود.



وی افزود: ین فوک پس از گرفتارشدن در تور صیادی غیرمجاز و آسیب‌دیدگی، روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه در شهرستان جویبار نجات یافت و برای درمان و مراقبت به پناهگاه حیات‌وحش میانکاله منتقل شد و اکنون تحت نظارت دکتر امیر صیاد شیرازی، روند درمان و تیمار آن ادامه دارد



مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران تأکید کرد: در این مرحله، اولویت اصلی تکمیل فرآیند درمان و بازیابی مناسب وضعیت جسمانی حیوان است و درباره مراحل بعدی، پس از تکمیل ارزیابی‌های تخصصی و متناسب با شرایط آن تصمیم‌گیری خواهد شد.



کنعانی با اشاره به اهمیت حفاظت از فوک خزری به‌عنوان یکی از گونه‌های شاخص دریای خزر گفت: نجات و درمان گونه‌های آسیب‌دیده، بخشی از مسئولیت حفاظتی ماست؛ اما در کنار آن باید عوامل تهدیدکننده نیز کنترل شوند.

او افزود: گرفتارشدن این فوک در تور صیادی غیرمجاز، ضرورت استمرار مقابله با صید غیرمجاز و کاهش مخاطرات ناشی از ادوات صیادی برای گونه‌های غیرهدف را بار دیگر نشان می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از نیرو‌های حفاظت محیط زیست و عوامل تخصصی دخیل در نجات، انتقال، درمان و تیمار این فوک قدردانی کرد و گفت: مراقبت از این فوک تا رسیدن به وضعیت پایدار ادامه خواهد داشت و هرگونه تصمیم درباره مراحل بعدی، بر مبنای نظر تخصصی و شرایط جسمانی حیوان اتخاذ خواهد شد.