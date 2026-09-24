به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق دقیقیان گفت: با وصول خبری از مرجع انتظامی مبنی بر شناسایی یک کارگاه تولید مشروبات الکلی، دستور قضایی جهت بازرسی محل صادر شد.

وی افزود: در بازرسی صورت گرفته از این محل، بیش از ۹۰۰ لیتر مشروبات و وسایل ساخت کشف و توقیف و یک نفر متهم نیز دستگیر شد.

دقیقیان اظهار داشت: وفق ماده ۷۰۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، افرادی که مبادرت به ساخت، خرید، فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی کنند به ۶ ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم خواهند شد.