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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: باید از روشهای سنتی فاصله گرفته و به سمت روشهایی حرکت کنیم که ضمن تأمین الزامات فنی و استانداردهای مورد انتظار، کیفیت بالاتر، زمان اجرای کوتاهتر، هزینه کمتر و سازگاری بیشتری با محیط زیست داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شاپور رجائی در بازدید از سدهای مخزنی دهرود در بخش ارم و باهوش اهرم اظهار داشت: صنعت سدسازی در کشور با بهرهگیری از تجارب جهانی و بومیسازی دانش، در سالهای اخیر به سمت روشهای جدید طراحی و اجرای سدها حرکت کرده است که نمونه آن را میتوان در این دو پروژه مشاهده کرد.
وی افزود: در تجربهای مشابه که حدود ۱۵ سال پیش توسط همین کارفرما اجرا شد، مصالح مورد نیاز طرح از فاصله چند ده کیلومتری تأمین و منتقل میشد که این موضوع علاوه بر صرف زمان و هزینه، مستلزم مصرف قابل توجه سوخت و انرژی و دستکاری بیشتر طبیعت بود؛ اما در طرحهای در حال اجرای دهرود و باهوش، عمده مصالح مورد نیاز از منابع محلی و در فاصله کمتر از یک کیلومتری ساختگاه سد تأمین میشود.
رجائی ادامه داد: استفاده از روشهای نوین در طرحهای عمرانی باید به یک رویکرد مستمر تبدیل شود و مهندسان طراح و مجریان طرحهای زیربنایی لازم است با بهرهگیری از دانش و فناوری روز دنیا، راهکارهای خلاقانه و اقتصادی را در طرحها به کار گیرند.
وی همچنین بر ضرورت مستندسازی تجربیات، ارزیابی روشهای طراحی و اجرا و بهبود مستمر فرآیندها تأکید کرد و گفت: در انتخاب روشهای اجرایی باید سه معیار اصلی کیفیت، هزینه و زمان، همزمان مورد توجه قرار گیرد.
رجایی درباره سد مخزنی دهرود نیز یادآور شد: این سد با حجم مخزن ۱۰ میلیون مترمکعب و با هدف تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی روستاهای دهرود، تثبیت اشتغال، بهبود تولیدات زراعی و دامی، جلوگیری از مهاجرت و کمک به توقف روند رشد منفی جمعیت منطقه، با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد در حال اجراست.
وی افزود: بدنه سد دهرود از نوع خاک و سیمان با رویه بتنی است که استفاده از این روش، نمونهای از حرکت به سمت فناوریهای نوین در اجرای طرحهای سدسازی به شمار میرود.
رجایی درباره سد باهوش اهرم نیز گفت: این سد که از خواستههای دیرینه باغداران اهرم به شمار میرود، با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۰ درصد در حال اجراست و دارای مخزنی با ظرفیت ۲۲ میلیون مترمکعب است.