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سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به سخنان رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نوشت: پیام ایران روشن بود؛ دکترین دفاعی ایران تغییر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار سید مجید ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: از تریبون سازمان ملل، پیام ایران روشن بود؛ دکترین دفاعی ایران تغییر کرده است.
تولید قدرت دفاعی بر اساس دکترین جدید با شتاب ادامه دارد
وی تاکید کرد: تولید قدرت دفاعی متناسب با این دکترین، با شتاب ادامه دارد و سبدی از ابتکارات و قابلیتهای شالودهشکن و اقتدار آفرین در اختیار داریم.
سرپرست وزارت دفاع در پایان مطلب خود آورده است: با ملت ایران نمیتوان با زبان زور و تهدید سخن گفت.