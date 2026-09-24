رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از پیگیری حقوقی پرونده شهدای ناو دنا در محاکم داخلی و بین‌المللی خبر داد و گفت: حدود ۱۳۰ هزار برگ کارشناسی در ارتباط با حوادث و خسارات جنگی تهیه شده و حدود ۱۹ هزار کارشناس در این فرآیند مشارکت داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن عبدلیان‌پور در مراسم تحلیف جمعی از وکلا در استان گیلان افزود: پرونده شهدای ناو دنا با قدرت در حال پیگیری است و مستند «دریا شاهد» شامل مستندات و شواهد حقوقی این پرونده، در اختیار خانواده‌های شهدا قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به لایحه جنایات بین‌المللی گفت: این لایحه در مجلس تصویب شده و اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است و با تصویب آن، خلأ‌های موجود در رسیدگی داخلی به جنایاتی مانند نسل‌کشی و جنایت جنگی برطرف می‌شود.