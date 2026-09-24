در میان شب‌هایی که چهارراه‌های شهر شاهد حضور مردم و زمزمه و سرود‌های آنان است، میدان‌ها به نمایشگاهی از نگاه کودکانه به ایران، همدلی و مقاومت تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ,در میان شبهایی که چهارراه های شهر شاهد حضور مردم و زمزمه و سرودهای آنان است، کودکان هم سهم خودشان را دارند؛ کودکانی که با مداد و رنگ. هر شب میآیند و آنچه را از این شبها دیده اند روی کاغذ میکشند و نقاشی تازه شان را به دیوار میسپارند؛ دیواری که حالا بعد از شبهای بسیار، به نمایشگاه کوچکی از نگاه کودکانه به ایران، همدلی و مقاومت تبدیل شده است.