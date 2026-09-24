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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ساعت فعالیت و ارائه خدمات شعبههای بانکها و مؤسسههای اعتباری مستقر در کیش اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت فعالیت شعبههای بانکها و مؤسسههای اعتباری مستقر در منطقه آزاد کیش تا اطلاع بعدی تعیین شد.
شعبههای بانکها و مؤسسههای اعتباری روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۳ به مشتریان خدمات ارائه میکنند.
مراجعه کنندگان در روزهای پنجشنبه میتوانند از ساعت ۹ تا ۱۲ با مراجعه به بانکها و موسسههای اعتباری امور خود را انجام دهند.