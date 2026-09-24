پخش زنده
امروز: -
مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ پیوند سلولهای بنیادی خونساز را برای کودکانی انجام داده که پیش از این امیدی به ادامه زندگی نداشتند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، امیرعلی حمیدیه، رئیس مرکز سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به راهاندازی بانک اهداکنندگان غیرخویشاوند، گفت: اکنون بیش از ۱۰۰۰ بیمار مبتلا به ۷۰ نوع بیماری مختلف در سامانه ثبت شدهاند.
وی همچنین افزود: اولین پیوند سلول بنیادی در بزرگسالان سال ۱۳۷۰ در این دانشگاه انجام و فعالیتهای مربوط به پیوند در سال ۱۳۸۶ به شکل جدی آغاز شد.
رضا شروین بدو، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این مراسم گفت: پیوند سلولهای بنیادی یکی از روشهای نوین درمانی برای بیماریهای مختلف است و دانشگاه تهران اقدامات مؤثری در آموزش متخصصان حوزه پیوند مغز و استخوان انجام داده است.
روحالله شیرزادی، رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان هم اعلام کرد که تا کنون بیش از ۱۰۰۰ پیوند سلول بنیادی خونساز در این مرکز انجام شده است.