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کلنگ کارخانه تولید شیشه و آینه با سرمایه گذاری با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی، ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن شیشه و آینه به دست استاندار آذربایجان غربی به ز مین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه شتاب گرفتن طرحهای سرمایهگذاری در بوکان، کلنگ کارخانه تولید شیشه و آینه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی بر زمین زده شد و قرار است با ورود سرمایه به بخش تولید، فصل تازهای از اشتغال و صادرات را در این شهرستان رقم بزند.
این کارخانه در زمینی به مساحت ۳۳ هزار مترمربع و در قالب رویداد اینوا احداث میشود و با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی، ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن شیشه و آینه را خواهد داشت.
براساس برنامهریزی انجام شده، این واحد تولیدی طی دو سال به بهرهبرداری میرسد و با آغاز فعالیت آن، برای ۱۵۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که میتواند بخشی از مسیر توسعه صنعتی و اشتغالزایی بوکان را هموار کند.
این طرح همچنین با هدف حضور پررنگتر تولیدات آذربایجانغربی در بازارهای خارجی، پیشبینی صادرات سالانه ۲.۵ میلیون یورو را در دستورکار دارد.