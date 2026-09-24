به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی با بیان اینکه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات سفر رئیس‌جمهور در استان صرفاً به بخش کشاورزی اختصاص یافته است، اظهار داشت: تاکنون ۵۲ درصد تخصیص ابلاغی به استان در این بخش پرداخت شده و مابقی طرح‌ها در مرحله آماده‌پرداخت و مصوب قرار دارند.

وی با ابراز خوش‌بینی نسبت به تسریع روند پرداخت‌ها تصریح کرد: امیدواریم تا پایان مهرماه سال جاری، بخش عمده‌ای از تسهیلات به دست متقاضیان بخش کشاورزی برسد.

جواد سلطانی کاظمی در پایان این استقبال گسترده را نشان‌دهنده اهمیت روزافزون توسعه در بخش کشاورزی استان دانست و بر تداوم حمایت‌ها از این بخش حیاتی تأکید کرد.