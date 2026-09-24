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مدیرکل هواشناسی خوزستان: استقرار جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت فردا در برخی مناطق استان، سبب افزایش رطوبت و شرجی و کاهش دید ناشی از مه رقیق در جادههای مواصلاتی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد سبزهزاری گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، استقرار جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت فردا در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی و تا حدودی بخشهای مرکزی استان، موجب افزایش رطوبت و شرجی و کاهش دید ناشی از مه رقیق در جادههای مواصلاتی خواهد شد.
وی افزود: از شنبه تا سهشنبه، با کاهش شدت این جریانات، فقط سواحل و مناطق جنوب شرقی استان همچنان تحت تأثیر افزایش رطوبت و شرجی خواهند بود.
سبزهزاری تصریح کرد: همچنین از امروز تا اواخر روز یکشنبه، سرعت وزش باد در بخشهای شمال غربی، غربی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط و گاهی نسبتاً شدید، همراه با تندباد لحظهای خواهد بود.
وی افزود: با توجه به این شرایط، احتمال برخاستن گردوغبار محلی در ساعاتی از بعدازظهرها دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طی امروز و فردا نیز روند کاهش دما در سطح استان پیشبینی میشود.