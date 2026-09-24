زمین‌لرزه‌ای نسبتاً قوی به بزرگی ۵.۴ صبح امروز، پنجشنبه ۲۴ سپتامبر، استان شانلی‌اورفا در جنوب شرقی ترکیه و چند استان اطراف را لرزاند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه «آفاد» اعلام کرد این زمین لرزه ساعت ۱۰:۴۰ به وقت محلی و با مرکزیت شهرستان کاراکوپرو در استان شانلی‌اورفا رخ داده است و عمق زمین‌لرزه نیز ۷.۳۹ کیلومتر اعلام شده است.

شدت لرزش به حدی بود که علاوه بر شانلی‌اورفا، در استان‌های آدیامان، مالاتیا، دیاربکر و غازی‌آنتپ نیز احساس شد و گزارش‌های محلی حاکی است شماری از شهروندان پس از احساس زمین‌لرزه خانه‌ها و محل‌های کار خود را ترک کرده و در فضا‌های باز تجمع کردند.

حسن شیلداک، استاندار شانلی‌اورفا در نخستین اظهار نظر درباره این حادثه اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه تاکنون هیچ موردی از تلفات جانی یا تخریب ساختمان‌ها گزارش نشده است و عملیات بررسی و ارزیابی میدانی همچنان ادامه دارد.

آفاد نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پس از وقوع زمین‌لرزه، تیم‌های امدادی و دستگاه‌های مسئول بلافاصله عملیات بررسی میدانی را آغاز کرده‌اند و تا این لحظه وضعیت منفی و خسارت قابل توجهی گزارش نشده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، درباره بزرگی این زمین‌لرزه میان مراکز لرزه‌نگاری اختلاف جزئی وجود دارد؛ آفاد بزرگی آن را ۵.۴ اعلام کرده در حالی که رصدخانه قندیلی استانبول در ارزیابی اولیه بزرگی زمین‌لرزه را ۵.۸ ثبت کرده است.

بررسی‌های میدانی و ارزیابی‌های کارشناسی برای شناسایی خسارت‌های احتمالی همچنان ادامه دارد و مقام‌های محلی از شهروندان خواسته‌اند ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌ها را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.