به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ آئین گلباران و عطرافشانی ۲۰ هزار گلزار شهدای سراسر کشور با عنوان"میهمانی لاله های" امروز عصر در سومین روز از هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود.

در تهران ؛ مهمانی لاله ها در ۳۶۳ گلزار شهید و ۳۱۴۵۲ مزار شهید و در شهرستان‌های استان تهران در ۲۳۵ گزار شهدا برگزار خواهد شد.

به گفته مسئولان بنیاد شهید، دانش آموزان دوره متوسطه با محور هم عهدی با شهدا در این آیین حضور مییابند، تا پیوند نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت تقویت شود.

این برنامه امسال از جوار مرقد نورانی امام رضا علیه السلام و مرقد مطهر امام خمینی (ره) آغاز خواهد شد.