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استاندار خوزستان با حضور در پالایشگاه آبادان، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این مجموعه و اقدامات انجامشده برای رفع نقص فنی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سیدمحمدرضا موالیزاده در جریان این بازدید با مدیران و مسئولان پالایشگاه آبادان گفتوگو و گزارشی از وضعیت فنی مجموعه، اقدامات انجامشده و روند رفع نقص دریافت کرد.
وی بر پیگیری مستمر موضوع، رفع سریع نقص فنی و رعایت کامل الزامات ایمنی در فرآیند فعالیت پالایشگاه تأکید کرد.
موالیزاده با تأکید بر پایداری کامل فرآیند تولید سوخت در این مجتمع نفتی اظهار داشت: این نقص فنی هیچگونه خللی در روند تولید بنزین ایجاد نخواهد کرد و خطوط تولید بدون وقفه در مدار فعالیت قرار دارند.
استاندار خوزستان در پایان تصریح کرد: شرایط در پالایشگاه آبادان تحت کنترل است و شهروندان هیچگونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند.