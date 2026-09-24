پخش زنده
امروز: -
مردم مازندران در شبهای اقتدار، با حضوری پرشور و گسترده، پیام یکپارچگی و آمادگی خود را در مسیر حمایت از ولایت اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ این تجمعات که اکنون به شب دویست و ششمین خود رسیده است، نشان از اراده خللناپذیر مردم شمال کشور در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی دارد.
مردم استان مازندران در شبهای اقتدار، با حضور گسترده و پرشور در تجمعات میدانی، بار دیگر بر پشتیبانی همهجانبه خود از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری تأکید کردند.
دویست و ششمین شب از این تجمعات مردمی، شاهد حضور خیل عظیمی از اقشار مختلف جامعه در شهرهای استان بود که با در دست داشتن پرچمهای سهرنگ ایران و شعارهای حماسی، همبستگی خود را با رهبری انقلاب به نمایش رساندند. طنین فریادهای «هیات من الذله» که از گلوی هزاران شرکتکننده برمیخواست، پیام روشن مردم مازندران به دشمنان بود که این ملت، تا پای جان در مسیر ولایت استوار است.
شرکتکنندگان در این تجمع، حمایت از نظام اسلامی و اطاعت از مقام معظم رهبری را نه یک انتخاب، بلکه یک مطالبه مردمی و یک ضرورت ملی در برابر تهدیدات دشمن دانستند. حضور پرشور جوانان و سالخوردگان در این شبهای اقتدار، نشاندهنده انتقال نسل به نسل بصیرت انقلابی در دیار علویان است.
شبهای اقتدار در مازندران، تنها یک تجمع ساده نیست، بلکه رزمایشی فرهنگی و سیاسی است که آمادگی و بصیرت مردم را در صیانت از حریم ولایت به گوش جهانیان میرساند.