حضور اجتماع دو هزار نفری جانفدایان در تویسرکان، گواه همبستگی و آمادگی مردم در برابر دشمنان تمدن ایرانی اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این ترکیب جمعیتی تصویری واقعی از آمادگی قشر‌های مختلف در سنین مختلف برای دفاع از ایران اسلامی و ارزش‌های والا است.

بیش از ۳۱ میلیون نفر برای نقش آفرینی موثر در مقابله با دشمن آمریکایی صهیونیستی و دفاع از ایران اسلامی ثبت نام کردند.

سردار زارع کمالی فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان، پس از رژه جانفدایان گفت: هفته دفاع مقدس مقطعی از نظام اسلامی برای یادآوری گذشته نیست بلکه همچون عاشورا، منبعی الهام بخش برای نسل‌های آینده و بخشی پرافتخار از ایران عزیز است.

این ترکیب جمعیتی فراتر از یک برنامه با ماهیت نظامی بلکه تصویری واقعی از آمادگی قشر‌های مختلف در سنین مختلف برای دفاع از ارزش‌های متعالی است.