به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نخستین مجموعه زمین‌های چمن مصنوعی تنیس غرب کشور با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با حضور معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع و سرمایه گذاری ۶ میلیارد تومان و اشتغال ۷ نفر افتتاح شد.

بیژن مرادی شهردار کرمانشاه در آیین افتتاح این مجموعه گفت: دستور و ماموریت استاندار، ورزش و نشاط اجتماعی به عنوان اولویت نخست بود و بر همین اساس به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری ماموریت داده شد محیط‌ شادی برای شهروندان ایجاد کند.