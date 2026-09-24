رزمایش بزرگ جان فدایان شهرستان بهمئی
رزمایش بزرگ جان فدایان و رزمایش اقتدار شهرستان بهمئی در میدان مرکزی شهر لیکک برگزار شد.
سرهنگ مهدی غلامی نژاد افزود: این مراسم به نیابت از آقای شهید ایران و با شعار «یک مسیر، یک صدا، یک ایران»، جلوهای از همدلی و آمادگی ملی را به نمایش گذاشت.
وی ادامه داد: در این رزمایش بزرگ، ۲ هزار نفر از جان فدایان برای ایران اسلامی در بهمئی با به نمایش گذاشتن اقتدار و عظمت خود در برابر دشمنان، آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی اعلام میکنند.
وی گفت: تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و شهدا و اعلام حمایت و پشتیبانی از رزمندگان خط مقدم را از اهداف این رزمایش عنوان کرد.
سرهنگ مهدی غلامی نژاد افزود: حضور گسترده مردم در این اجتماع، بار دیگر جلوهای از وحدت، انسجام و آمادگی مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی، کشور و آرمانهای شهدا را به نمایش خواهد گذاشت.
رزمایش بزرگ جان فدایان شهرستان بهمئی رزمایش بزرگ جان فدایان شهرستان بهمئی رزمایش بزرگ جان فدایان شهرستان بهمئی رزمایش بزرگ جان فدایان شهرستان بهمئی رزمایش بزرگ جان فدایان شهرستان بهمئی