به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمئی گفت: اجتماع بزرگ «جان‌فدایان حسینیه ایران» و رزمایش اقتدار، در میدان مرکزی شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی، برگزار شد.

سرهنگ مهدی غلامی نژاد افزود: این مراسم به نیابت از آقای شهید ایران و با شعار «یک مسیر، یک صدا، یک ایران»، جلوه‌ای از همدلی و آمادگی ملی را به نمایش گذاشت.

وی ادامه‌ داد: در این رزمایش بزرگ، ۲ هزار نفر از جان فدایان برای ایران اسلامی در بهمئی با به نمایش گذاشتن اقتدار و عظمت خود در برابر دشمنان، آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی اعلام می‌کنند.

وی گفت: تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و شهدا و اعلام حمایت و پشتیبانی از رزمندگان خط مقدم را از اهداف این رزمایش عنوان کرد.

سرهنگ مهدی غلامی نژاد افزود: حضور گسترده مردم در این اجتماع، بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، انسجام و آمادگی مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی، کشور و آرمان‌های شهدا را به نمایش خواهد گذاشت.