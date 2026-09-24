به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در شبانه روز گذشته وزش باد پدیده غالب استان گزارش شد.

طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با حاکمیت الگو‌های پایدار، انتظار داریم وضعیت آرام جوی تا اوایل هفته آینده در سطح استان ادامه داشته باشد، هرچند با افزایش گرادیان خطوط فشاری در منطقه، طی امروز بر سرعت وزش باد در استان افزوده شده و بویژه در نیمه جنوبی استان گاهی نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود. همچنین با ورود امواج بارشی به سطح استان و در صورت تثبیت الگو‌های پیش یابی، از روز دوشنبه تا اواخر هفته آینده و عمدتاً در نیمه شمالی استان انتظار وقوع رگبار‌های متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد را داریم.

از نظر دمایی نیز از هفته آینده روند کاهش تدریجی دما در سطح استان پیش بینی می‌شود. ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته تخت سلیمان تکاب با ۶.۹ و پلدشت با ۳۶.۵ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط آذربایجان غربی گزارش شدند و دمای ارومیه نیز بین ۱۰.۰ تا ۳۲.۱ درجه سلسیوس گزارش شد.