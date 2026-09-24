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مدیرکل ورزش و جوانان کردستان از افزایش چهار برابری اعتبارات ورزشی دیواندره و پیگیری برای ساخت سالن استاندارد مسابقات در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در سفر مدیرکل ورزش و جوانان استان به شهرستان دیواندره، نشست تخصصی مدیران استانی، فرماندار شهرستان و جمعی از هیأتهای ورزشی و سازمانهای مردمنهاد جوانان برگزار شد.
خاکی با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای ورزشی استان گفت: در طول سال جاری سه سالن چندمنظوره سقفبلند ورزشی نیمهتمام تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است و تا پایان امسال نیز ۲۳ زمین چمن مصنوعی مینیفوتبال در روستاهای استان افتتاح و بهرهبرداری خواهد شد.