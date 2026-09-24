به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، این نمایشگاه قرار است امسال با حضور ۲۰ کشور از ۱۵ تا ۲۱ مهر در کابل برگزار شود، به همین منظور علیرضا بیکدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با الحاج سید کریم هاشمی، رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در کابل دیدار کرد و در این دیدار دو طرف در مورد آمادگی‌ها برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی امام ابوحنیفه بحث و تبادل نظر کردند.

سید کریم هاشمی ضمن قدردانی از همکاری‌های سفارت ایران در کابل به ویژه در زمینه خدمات کنسولی برای شهروندان افغانستان، تسهیلات صدور روادید و تنظیم خدمات بندری برای تاجران و سرمایه‌گذاران افغان از تلاش‌های سفیر ایران برای زمینه‌سازی حضور تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی در نمایشگاه پیش‌رو قدردانی کرد.

رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با اشاره به مشترکات عمیق فرهنگی، تاریخی و حسن همجواری میان دو ملت این مشترکات را زمینه مناسبی برای گسترش و تقویت روابط تجاری و اقتصادی میان افغانستان و ایران دانست.

آقای بیکدلی نیز از آمادگی بخش خصوصی ایران برای حضور در این نمایشگاه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در پایان این نمایشگاه تفاهم‌نامه‌های سودمند و بنیادی میان بخش‌های خصوصی دو کشور به امضا برسد.

در ادامه رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به هیئت ایرانی اطمینان داد که این اتاق برای تقویت و گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور بیش از پیش تلاش خواهد کرد.

در پایان این دیدار در مورد توسعه روند واردات و صادرات، گسترش ارتباطات زمینی و ریلی، تقویت تسهیلات بندری و ایجاد فرصت‌های جدید تجاری و سرمایه‌گذاری بر مبنای روش‌های پیشرفته، میان دو طرف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.