به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد جباری افزود: حدود ۲ هزار علمک گاز تا دو ماه آینده در این شهرستان نصب می‌شود.

وی گفت: بهره مندی از شبکه گاز رسانی، علاوه بر کاهش مشکلات مردم در تأمین گاز به ویژه برای خانواده‌ها، موجب سهولت دسترسی شهروندان به گاز طبیعی و ارتقای خدمات زیرساختی این شهرستان می‌شود.

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نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی افزود: برای اجرای این طرح، منابع مالی قابل توجهی اختصاص یافته و با پیگیری‌های صورت گرفته از وزارت نفت، گازرسانی به شهرستان بندرلنگه و بخش‌های تابعه شتاب گرفته است.