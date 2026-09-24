پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، از پایان عملیات شبانهروزی رفع شکستگی خط انتقال در دو نقطه استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ برارزاده با اشاره به اهمیت خط انتقال آب دراسله ـ پلسفید گفت: این خط با ظرفیت انتقال ۳۵ لیتر در ثانیه، بیش از ۷۵ درصد آب شرب شهر پلسفید را تأمین میکند و آب بیش از ۲۰ هزار نفر به این خط وابسته است.
او افزود: پس از وقوع شکستگی، تیم واکنش سریع آبفا سوادکوه بلافاصله در محل حاضر شد و عملیات رفع حادثه بهصورت شبانهروزی ادامه یافت، در جریان این عملیات، ۳۰ متر از لوله پلیاتیلن آسیبدیده تعویض و پس از تکمیل اقدامات فنی، جریان آب برقرار شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: در مدت اجرای عملیات نیز تأمین آب مشترکین متوقف نشد و تانکرهای آبرسانی امور آبفا سوادکوه بهصورت شبانهروزی در خدمت مشترکین بودند.
برارزاده تأکید کرد: با پایان عملیات، خط انتقال دوباره وارد مدار شد و شبکه توزیع آب شهر پلسفید به شرایط عادی بازگشت.
نجات ۱۲ لیتر در ثانیه آب شرب؛ عملیات نیمهشب آبفا در شرق نوشهر
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، از رفع سریع شکستگی خط ۳۰۰ میلیمتری انتقال آب شرب روستاهای شرق نوشهر در یک عملیات شبانه خبر داد.
برارزاده با اشاره به وقوع شکستگی در نیمههای شب اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، کارکنان گروه عملیاتی و اتفاقات آبفا نوشهر در محل حاضر شدند و عملیات رفع شکستگی خط انتقال را در کوتاهترین زمان ممکن اجرا کردند.
او افزود: با پایان عملیات، جریان آب در شبکه به شرایط عادی بازگشت و با این اقدام از هدررفت حدود ۱۲ لیتر آب شرب در ثانیه جلوگیری شد.
برارزاده گفت: این عملیات شبانه، بدون وقفه در روند آبرسانی، شکستگی خط انتقال را برطرف کرد و جریان پایدار آب شرب در روستاهای شرق نوشهر برقرار ماند