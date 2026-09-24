رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از تعیین‌تکلیف و تثبیت مالکیت اراضی غیرملی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از تعیین‌تکلیف و تثبیت مالکیت ۸۵۶ هکتار از اراضی غیرملی در نشست کمیسیون رفع تداخلات این استان خبر داد.

رضا فرازی افزود: در راستای اجرای قانون ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تعدادی از پلاک‌های ثبتی در شهرستان‌های کهگیلویه و گچساران مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراح افزود: با تصمیم اعضای کمیسیون، وضعیت سه پلاک از شهرستان کهگیلویه و یک پلاک از شهرستان گچساران تعیین‌تکلیف شد که نتیجه آن تثبیت مالکیت ۸۵۶ هکتار از اراضی غیرملی به نفع بهره‌برداران است.

وی با تأکید بر اهمیت این فرآیند، اضافه کرد: رفع تداخلات اراضی، علاوه بر کاهش پرونده‌های قضایی و اختلافات ملکی، نقش کلیدی در صدور اسناد تک‌برگ کشاورزی دارد.