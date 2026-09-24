تثبیت مالکیت ۸۵۶ هکتار از اراضی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از تعیینتکلیف و تثبیت مالکیت اراضی غیرملی استان خبر داد.
رضا فرازی افزود: در راستای اجرای قانون ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، تعدادی از پلاکهای ثبتی در شهرستانهای کهگیلویه و گچساران مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراح افزود: با تصمیم اعضای کمیسیون، وضعیت سه پلاک از شهرستان کهگیلویه و یک پلاک از شهرستان گچساران تعیینتکلیف شد که نتیجه آن تثبیت مالکیت ۸۵۶ هکتار از اراضی غیرملی به نفع بهرهبرداران است.
وی با تأکید بر اهمیت این فرآیند، اضافه کرد: رفع تداخلات اراضی، علاوه بر کاهش پروندههای قضایی و اختلافات ملکی، نقش کلیدی در صدور اسناد تکبرگ کشاورزی دارد.
فرازی گفت: تثبیت مالکیت و صدور سند، موجب ارتقای بهرهوری و پایداری امنیت غذایی در استان میشود.