به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد الله داد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر در حاشیه بازدید از کارگاه‌های لجستیک شرکت توزیع برق غرب استان و در شهرستان نور از تلاش شرکت توانیر در جهت پایداری برق در فصل زمستان خبر داد وگفت: با برنامه های تعمیراتی و توسعه ای که در فصل پائیز پیش بینی گردید تلاش خواهیم کرد شرایط را با شروع زمستان آماده و پایدار کنیم.

الله داد همچنین تصریح کرد: تعمیرات در حوزه‌های خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع به سرعت آغاز شده و تمام سعی ما این است که تا شروع فصل زمستان حداقل محدودیت در کشور داشته باشیم.