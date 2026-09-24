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پنجمین جلد از مجموعه «پر وا کن» با عنوان «دنیای ستارهای»، روایتی نوجوانانه از زندگی رهبر شهید در روزهای انقلاب تا انتخاب به رهبری انقلاب اسلامی است، که در انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «دنیای ستارهای» پنجمین جلد از مجموعه هفتجلدی «پر وا کن» است که با روایتی داستانی و مستند، سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ زندگی رهبر شهیدسیدعلی خامنهای را برای مخاطب نوجوان روایت میکند؛ روایتی از روزهای پیروزی انقلاب، آغاز جنگ تحمیلی، مسئولیتهای سیاسی و حوادثی که در نهایت به انتخاب ایشان بهعنوان رهبر انقلاب در سال ۱۳۶۸ انجامید.
شناخت شخصیتهای بزرگ تاریخی برای نوجوانان، وقتی با روایتهایی از زندگی روزمره، کودکی، نوجوانی، انتخابها، دغدغهها و اتفاقات مهم زندگی آنها همراه شود، میتواند از یک معرفی ساده تاریخی فراتر برود و به الگویی ملموس برای نسل جدید تبدیل شود. مجموعه هفتجلدی «پر وا کن» با همین رویکرد، زندگی رهبر شهید، سیدعلی خامنهای را برای مخاطب نوجوان روایت میکند.
این مجموعه از دوران کودکی و نوجوانی آیتالله سیدعلی خامنهای آغاز میشود و در ادامه، مخاطب را با دورههای مختلف زندگی ایشان همراه میکند؛ از روزهای کودکی و خانواده و فضای تربیتی و علمی آن دوران گرفته تا سالهای جوانی، مبارزات پیش از انقلاب، پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولیتهای مختلف پس از انقلاب، دوران ریاستجمهوری و در نهایت سالهای رهبری.
«پر وا کن» تلاش دارد زندگی این شخصیت را نه صرفاً در قالب تاریخ سیاسی و مجموعهای از تاریخها و رویدادها، بلکه از دریچه تجربههای انسانی و اتفاقاتی که در مسیر زندگی او رخ داده است، برای نوجوانان روایت کند؛ اینکه یک نوجوان چگونه مسیر رشد خود را پیدا میکند، مطالعه و علمآموزی چه جایگاهی در زندگی او دارد، دغدغههای اجتماعی و دینی چگونه در وجودش شکل میگیرد و چگونه انتخابهای یک انسان میتواند مسیر زندگی او را تغییر دهد.
در روایت این مجموعه، مخاطب با شهید سیدعلی خامنهای از سالهای کودکی و نوجوانی همراه میشود؛ با نوجوانی که در محیطی مذهبی و علمی رشد میکند و از همان سالها با کتاب، مطالعه و دانش انس میگیرد. این بخش از زندگی او میتواند برای مخاطب نوجوان جذاب باشد؛ چراکه قهرمان روایت، از ابتدا در جایگاه یک شخصیت سیاسی و رهبر دیده نمیشود، بلکه مسیر زندگی او از سالهای کودکی و نوجوانی دنبال میشود.
در ادامه، کتابها به سالهای جوانی و فعالیتهای مبارزاتی او در دوران پیش از انقلاب میپردازند و سپس مخاطب وارد دورهای میشود که انقلاب اسلامی به پیروزی میرسد؛ اما این پیروزی، آغاز دورهای تازه و پرحادثه است.
سالهای پس از انقلاب، با بحرانهای داخلی، درگیریها، آغاز جنگ تحمیلی، کمبود امکانات و تهدیدهای مختلف همراه است. «پر وا کن» تلاش میکند این اتفاقات را از زاویه زندگی و تجربههای سیدعلی خامنهای برای نوجوان روایت کند؛ روایتهایی که در آنها شخصیت اصلی مجموعه در متن حوادث قرار دارد و با تصمیمها، دشواریها و مسئولیتهای سنگین روبهرو میشود.
پنجمین جلد این مجموعه با عنوان «دنیای ستارهای» به سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ میپردازد؛ سالهایی که از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز میشود و تا انتخاب آیتالله خامنهای بهعنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکند.
در این کتاب، مخاطب با روزهایی روبهرو میشود که کشور تازه از مرحله پیروزی انقلاب عبور کرده و با مجموعهای از مشکلات و بحرانهای جدی مواجه است؛ از درگیریهای داخلی و ناامنی گرفته تا آغاز جنگ تحمیلی و حملات عراق.
یکی از روایتهای کتاب به روزهای ابتدایی جنگ و وضعیت نیروی هوایی کشور اختصاص دارد. در شرایطی که گزارشها از احتمال از بین رفتن توان عملیاتی نیروی هوایی حکایت داشت، آقای خامنهای موضوع را با امام خمینی (ره) در میان میگذارد. پاسخ امام کوتاه و قاطع است: «ما میتوانیم.»
در ادامه، کتاب روایت میکند که چگونه این باور به توان داخلی، زمینه تلاشهای گستردهتر برای حل مشکلات فنی و دفاعی کشور را فراهم میکند؛ تلاشهایی که از تعمیر قطعات آغاز میشود و به ساخت هواپیمای جنگی میرسد.
«دنیای ستارهای» همچنین روایتهایی از دیدارهای سیاسی، مسئولیتهای آیتالله خامنهای در سالهای پس از انقلاب، ارتباط با فرماندهان و نیروهای دفاعی کشور و حضور ایشان در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب را در خود جای داده است.
مجموعه «پر وا کن» در قالب هفت جلد طراحی شده است و قرار است دورههای مختلف زندگی رهبر شهید، سیدعلی خامنهای، را از دوران کودکی تا پایان زندگی ایشان یعنی شهادت، برای مخاطب نوجوان روایت کند. تاکنون پنج جلد از این مجموعه منتشر شده است و جلدهای منتشرشده، بخشهای مختلفی از زندگی ایشان را پوشش میدهند.
«دنیای ستارهای» نیز پنجمین جلد منتشرشده این مجموعه است که سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ را روایت میکند؛ دورهای که با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز میشود و با انتخاب آیتالله خامنهای بهعنوان رهبر انقلاب در سال ۱۳۶۸ به پایان میرسد.
این مجموعه با تکیه بر روایت داستانی، تلاش دارد نوجوانان را با زندگی شخصیتی آشنا کند که بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران در سالهای مختلف زندگی او شکل گرفته است؛ از روزهای کودکی و نوجوانی تا مبارزات پیش از انقلاب، سالهای پرحادثه پس از پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و مسئولیتهای مهم جمهوری اسلامی.
در بخشی از این کتاب آمده است:
فقط چهار روز از شروع جنگ گذشته بود. طبق این گزارش، نهایتاً تا سه هفتۀ دیگر، کل موجودی نیروی هوایی، تبدیل میشد به آهنقراضه. آقای خامنهای بدجور شوکه شد. مشکل را برد پیش امام خمینی (ره). امام همینکه گزارش را شنید، سر ضرب، بدون هیچ تردید و حیرتی گفتند: «شما بگویید بروند بجنگند؛ ما میتوانیم!»
آقای خامنهای هم نگفتند: «چطوری؟» اول از همه همین پیغامِ دوکلمهای امام را رساندند به همۀ فرماندهان.
«ما میتوانیم» در ظاهر فقط دو کلمه بود؛ اما باور آقا به همین پیام کوتاه، شبیه چوب جادویی هری پاتر، معجزهها بهپا کرد.
آقای خامنهای خودش شد پشتیبان بچهها برای عملی شدن پیام امام؛ طوری که کمکم از تعمیر قطعه شروع شد و کار رسید به ساخت هواپیمای جنگی.
«دنیای ستارهای» در انتشارات شهید کاظمی به کتابفروشیهای معتبر سراسر کشور عرضه شده است.