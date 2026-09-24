پخش زنده
امروز: -
برنامههای مذهبی از شبکه قرآن، «از خونه شروع کن»، با بررسی ظرفیت تولید پوشاک و راهکارهای توسعه کسبوکارهای خانگی از شبکه دو و «الف تا» با موضوع تعلیم و تربیت از شبکه آموزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه قرآن و معارف امروز با پخش زنده برنامههای مذهبی از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و گلزار شهدای میناب، مخاطبان خود را به تماشای آیینهای معنوی و محافل قرآنی دعوت میکند.
برنامه «شبستان» ساعت ۱۸:۴۵ از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) پخش میشود و در این برنامه، سخنرانی علما و مباحث معارفی برای مخاطبان ارائه خواهد شد.
در ادامه برنامههای معنوی شبکه، دعای پرفیض کمیل ساعت ۱۹:۲۰ از حرم مطهر حضرت معصومه (س) پخش می شود.
ساعت ۲۰ نیز محفل قرآنی از گلزار شهدای میناب پخش خواهد شد، محفلی با محوریت تلاوت و انس با قرآن کریم که فضای معنوی یادمان شهدا را با آیات الهی پیوند میدهد.
قسمت سیوپنجم برنامه «از خونه شروع کن» جمعه سوم مهر، با روایت تجربههای شغلی محمدرضا موسیقی و بهناز قربانی در استان تهران، به بررسی ظرفیت تولید پوشاک و راهکارهای توسعه کسبوکارهای خانگی میپردازد.
محمدرضا موسیقی، از راهبران شغلی نمونه کشور در حوزه تولید پوشاک، چند سال است به هموطنان تهرانی آموزش رایگان میدهد. او با فعالیت کارگاه تولیدی خود برای ۴۰ نفر در کارگاه و ۴۰ نفر در منازل اشتغال ایجاد کرده و محصولاتش را به کشور عراق صادر میکند. بهناز قربانی نیز چند سال است بهعنوان مربی با او همکاری دارد و در این قسمت، مسیر توسعه فعالیت خود را با همراهی کارشناسان برنامه بررسی میکند.
دکتر فاطمه کریموند، کارشناس کسبوکار، و دکتر کمیل رودی، مربی کسبوکار، در این قسمت راهکارها و پیشنهادهای تخصصی خود را برای گسترش فعالیت خانم قربانی و عبور از چالشهای پیشرو ارائه میکنند.
این برنامه که کاری از گروه خانواده شبکه دو سیما با همکاری کمیته امداد امام خمینی است، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۹:۱۵ با اجرای شاهین جمشیدی، تهیهکنندگی علیاکبر کریمی و کارگردانی رضا داستانی پخش می شود.
برنامه «الف تا» با حضور حجت الاسلام پورثانی از شبکه آموزش پخش می شود.
در این برنامه حجت الاسلام پورثانی کارشناس حوزه تعلیم و تربیت به موضوع تعلیم و تربیت میپردازد.
برنامه «الف تا» به تهیهکنندگی میلاد پسندیده و با اجرای حامد مهربانی سهشنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۱ پخش میشود.