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نیروگاه برقآبی سد شهید رجایی ساری امسال برق مورد نیاز حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ خانوار را تولید کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای مازندران گفت: نیروگاه برقآبی سد شهید رجایی ساری در دوره فعالیت امسال خود ۱۹ هزار و ۸۷۴.۲ مگاوات برق تولید کرد که این میزان با احتساب متوسط مصرف سالانه، معادل برق مورد نیاز حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ خانوار در یک سال است.
جواد دادویه افزود: نیروگاه برقآبی سد شهید رجایی امسال از هفتم اردیبهشت و همزمان با رهاسازی آب برای مصارف کشاورزی، تولید برق را آغاز کرد و پس از ۱۱۱ روز فعالیت، در ۲۶ مرداد از مدار تولید خارج شد.
وی با اشاره به ظرفیت اسمی ۱۳.۵ مگاواتی این نیروگاه ادامه داد: استفاده از ظرفیت برقآبی سد شهید رجایی علاوه بر تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز شبکه، امکان تولید برق از یک منبع پاک و تجدیدپذیر را فراهم میکند و میزان تولید امسال نشاندهنده نقش این زیرساخت در بهرهگیری همزمان از منابع آب برای مصارف مختلف است.
دادویه گفت: بر مبنای متوسط مصرف سالانه یک هزار و ۶۸ کیلوواتساعت برای هر خانوار، برق تولیدشده در نیروگاه سد شهید رجایی طی دوره فعالیت امسال، پاسخگوی مصرف سالانه حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ خانوار خواهد بود.
مدیر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای مازندران همچنین به ظرفیتهای برقآبی موجود در مسیر انتقال آب سد شهید رجایی اشاره کرد و افزود: تاسیسات برقآبی خط انتقال آب این سد به شهر ساری نیز دارای ظرفیت تولید ۲.۷ مگاوات برق است که در کنار نیروگاه اصلی، بخشی از ظرفیت تولید انرژی از منابع آبی در این مجموعه را تشکیل میدهد.