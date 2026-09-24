مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: استفاده از قیرهای اصلاح‌شده، پلیمری و قیرهای PG متناسب با شرایط اقلیمی، موجب افزایش کیفیت و طول عمر آسفالت راه‌های استان می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عبداللهی در همایش آموزشی ترویجی ارزیابی نقش قیر‌های اصلاح شده در ارتقای کیفیت رویه‌های آسفالتی در شیراز با اشاره به وجود بیش از ۲۳ هزار کیلومتر راه در استان فارس افزود: با توجه به تنوع اقلیمی استان، از مناطق سرد و کوهستانی تا مناطق گرمسیری، باید برای هر منطقه از قیر متناسب با شرایط آب‌وهوایی استفاده شود.

وی گفت: قیرهای PG بر اساس درجه حرارت و شرایط اقلیمی هر منطقه انتخاب می‌شوند و استفاده از این قیرها می‌تواند عمر آسفالت را افزایش دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین از تأمین بیش از ۳۰ هزار تن قیر از سال گذشته تاکنون خبر داد و افزود: این قیرها در پروژه‌های بزرگراهی، راه‌های اصلی، بازآفرینی شهری و طرح نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گرفته است.

عبداللهی تأکید کرد: فارس در تأمین قیر کمبودی ندارد و قیرهای اصلاح‌شده، پلیمری، PG و PG پلاس پس از بررسی‌های آزمایشگاهی و استانداردی در پروژه‌های استان استفاده می‌شوند.