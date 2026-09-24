استاندار اصفهان در نشست قرارگاه اقتصادی استان برای مدیریت ناترازی انرژی در روز‌های سرد سال، از تدوین راهکار‌های تخصصی و مجزا برای جلوگیری از آسیب به تولید در بخش‌های مختلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه جلسه قرارگاه و میز اقتصادی استان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی مدیریت مصرف انرژی و نگرانی فعالان اقتصادی در آستانه فصل سرما گفت: امروز جلسه‌ای مفصل، پرچالش و مطالبه‌گرانه با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و متولیان بخش انرژی برگزار شد تا تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود که در روز‌های سرد سال، چرخ تولید و صنعت متوقف نشود و بخش‌های مختلف کشاورزی از محل ناترازی گاز و سوخت آسیب نبینند.

وی با تأکید بر اینکه کارنامه موفق استان در مصرف بهینه نباید به ابزاری برای اعمال محدودیت بیشتر تبدیل شود، افزود: مردم و تولیدکنندگان استان اصفهان همواره در مصرف منابع دلسوزانه و صرفه‌جویانه عمل کرده‌اند؛ بنابراین منطقی نیست که ملاک تخصیص‌های فعلی را میزان مصرف محدود سال‌های گذشته قرار دهند و با این مبنا استان دچار تنگنا شود؛ ما با جدیت پیگیریم تا این الگو‌های محاسباتی اصلاح شده و صرفه‌جویی گذشته، زمینه‌ساز تضییع حق استان در سهمیه‌بندی‌ها نشود.

جمالی‌نژاد به دستاورد جدید استان در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری اشاره کرد و گفت: در مهرماه، اصفهان برای نخستین‌بار میزبان رویداد ملی و بزرگ مانوین و صنایع خلاق کشور خواهد بود و بسیاری از ریل‌گذاری‌های اساسی این عرصه با حضور هیئت‌ها و فعالانی از سراسر کشور و حتی مهمانانی از خارج از کشور در اصفهان شکل خواهد گرفت.

استاندار با بیان این که فرهنگ سازی نقش مهمی در مدیریت مصرف انرژی دارد، افزود: در شرایط فعلی همه باید از پایداری جریان انرژی در صنعت و واحد‌های تولیدی حمایت کنند.

وی اضافه کرد: تمهیدات و پیش بینی‌های لازم باید برای مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد صورت گیرد و صداوسیما، دستگاه‌های فرهنگی و تشکل‌های مردمی باید در فرهنگ سازی برای مصرف صحیح و هوشمند نقش ویژه ایفا کنند.