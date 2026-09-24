\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u0634\u0645\u0627 \u0645\u062e\u0627\u0637\u0628\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 "\u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0646\u0627\u0645\u062d\u0633\u0648\u0633" \u0631\u0627 \u0647\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06f1\u06f3:\u06f1\u06f0 \u0648 \u06f1\u06f9:\u06f0\u06f0 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0646\u0627\u0645\u062d\u0633\u0648\u0633\u00bb \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a\u200c\u067e\u0630\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062a\u062e\u0644\u0641\u0627\u062a \u0648 \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u06cc\u0645\u0646\u060c \u062f\u0631 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u0628\u0627 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u060c \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0648 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc\u060c \u06af\u0627\u0645\u06cc \u0645\u0648\u062b\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0641\u0638 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u062c\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u062f.\n\n\n