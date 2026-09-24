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رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر نقش همکاری شهرداریها و سازمان نظام مهندسی در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: انتظار میرود طی هفتههای آینده، اجرای این ماده در تمامی شهرداریهای آذربایجان شرقی عملیاتی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست رونمایی از اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان آذربایجان شرقی، امروز پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵ با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
حسن بابایی در این نشست با اشاره به روند رو به رشد شاخصهای ثبتی استان طی یک سال گذشته، اظهار کرد: در یک سال گذشته شاهد رشد و ارتقای شاخصهای ثبتی در آذربایجان شرقی بودهایم که این امر نشاندهنده اهتمام و تلاش مجموعه ثبت استان، بهویژه مدیرکل ثبت استان و همچنین حمایتهای رئیس کل دادگستری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع برخی معضلات ثبتی در استان، موضوع صوفیان را یکی از نمونههای مهم در این زمینه دانست و افزود: حل معضلات ثبتی نیازمند همافزایی دستگاههای مختلف است و اقدامات انجامشده در صوفیان میتواند بهعنوان نمونهای از ظرفیت همکاری بیندستگاهی برای تعیین تکلیف مسائل ثبتی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را قانونی در جهت ایجاد نظم و شفافیت در معاملات و تثبیت مالکیتها عنوان کرد و گفت: این قانون درصدد است با ساماندهی فرآیند معاملات اموال غیرمنقول، زمینه شفافیت بیشتر، کاهش اختلافات و تثبیت حقوق مالکانه مردم را فراهم کند.
بابایی با اشاره به جایگاه ماده ۱۴ در قانون الزام اظهار کرد: ماده ۱۴ یکی از بخشهای مهم و اثرگذار قانون الزام است و اجرای دقیق آن مستلزم همکاری جدی و هماهنگ شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
وی افزود: بر اساس این فرآیند، اطلاعات لازم در خصوص املاک و مشخصات مربوط به آنها در بسترهای پیشبینیشده ثبت و برای هر ملک شناسه یکتای الکترونیکی صادر میشود و پیشفروش ملک نیز بر مبنای همین شناسه انجام خواهد شد. این فرآیند میتواند به شفافیت بیشتر معاملات، کاهش زمینههای بروز اختلاف و ارتقای امنیت حقوقی مردم در حوزه املاک کمک کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ظرفیتهای موجود در آذربایجان شرقی برای اجرای قانون الزام گفت: از ابتدای اجرای قانون الزام، اراده و اهتمام مناسبی در استان برای تحقق اهداف این قانون وجود داشته و امروز نیز روند اجرای ماده ۱۴ با جدیت دنبال میشود.
بابایی نقش دستگاه قضایی استان در پیشبرد این فرآیند را مهم دانست و تصریح کرد: حمایتهای رئیس کل دادگستری استان و همراهی مجموعه قضایی، نقش مؤثری در تسهیل اجرای قانون و هماهنگی میان دستگاههای مسئول دارد.
در ادامه این نشست، موسی خلیلالهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی از اقدامات و فعالیتهای مجموعه ثبت استان در مسیر اجرای قانون الزام، بر ضرورت همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف برای تحقق اهداف این قانون تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «در این استان اصل بر مودت و اتحاد برای انجام خدمت مردممحور است»، اظهار کرد: همه دستگاهها و مجموعههای مسئول باید با همکاری و همدلی، اجرای قانون را بهگونهای دنبال کنند که نتیجه آن در زندگی و حقوق مردم قابل مشاهده باشد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون افزود: در اجرای درست قانون هیچ عذری پذیرفته نیست و همه دستگاههای مسئول باید وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال کنند.
خلیلالهی همچنین با اشاره به مصوبات شورای راهبری قانون الزام گفت: بر اساس مصوبات این شورا، بازرسی استان نیز در زمینه نظارت بر اجرای صحیح قانون و پیگیری فرآیندهای مرتبط مأموریت دارد و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.
وی تصریح کرد: تمامی ارکان مجموعه قضایی استان برای اجرای قانون الزام و تحقق اهداف آن همکاری خواهند کرد.
در بخش دیگری از این نشست، مدیران و نمایندگان دستگاههای مرتبط از جمله شهرداری، مناطق آزاد و سازمان نظام مهندسی، گزارشی از اقدامات انجامشده در زمینه اجرای ماده ۱۴ قانون الزام و روند تعاملات مشترک میان دستگاهها ارائه کردند.
در این گزارشها، ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای بیندستگاهی، تسریع فرآیندهای اجرایی و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای عملیاتی شدن کامل ماده ۱۴ در استان مورد بررسی قرار گرفت.
اجرای ماده ۱۴ قانون الزام با محوریت ایجاد سازوکار مشخص برای صدور شناسه یکتای الکترونیکی املاک، گامی در جهت ساماندهی فرآیند پیشفروش، افزایش شفافیت اطلاعات ملکی و تقویت امنیت حقوقی معاملات محسوب میشود؛ فرآیندی که تحقق کامل آن، نیازمند هماهنگی مستمر میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاههای مرتبط است.