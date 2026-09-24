رئیس کمیسیون عمران مجلس :
تخصیص سهم ویژه به قیر پلیمری در بودجه ۵۰ هزار میلیاردی امسال
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه و نگهداری راههای اصلی، آزادراهها و راههای روستایی از الزامات توسعه زیرساختهای حملونقل کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در همایش آموزشی ترویجی ارزیابی نقش قیرهای اصلاح شده در ارتقای کیفیت رویههای آسفالتی در شیراز گفت: توسعه و نگهداری راههای اصلی، آزادراهها و راههای روستایی از الزامات توسعه زیرساختهای حملونقل کشور است.
محمدرضا رضاییکوچی افزود: بر اساس مصوبات بودجه سنواتی، سالانه ۲ میلیون تن قیر رایگان در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد که بیش از یک میلیون تن آن به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دارد.
وی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین قیر دستگاههای اجرایی پیشبینی شده که ۱۰ درصد این سهم به قیر پلیمری اختصاص یافته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: استفاده از قیر پلیمری و باکیفیت میتواند عمر مفید آسفالت را افزایش دهد و هزینههای نگهداری و ترمیم راهها را کاهش دهد.
رضاییکوچی تأکید کرد: برای ارتقای کیفیت راههای کشور، تنها نوع قیر اهمیت ندارد و باید زیرسازی، حمل، پخش آسفالت و نظارت بر کیفیت قیر نیز بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.